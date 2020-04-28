Объём производства мяса, молока и яиц вырос в Псковской области

В Псковской области по итогам первого квартала текущего года вырос объём производства мяса, молока и яиц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя регионального Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова.

Предприятия региона за первые три месяца года произвели более 83 тыс. тонн мяса, что на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Молока получили также больше, чем в прошлом году – 47 тыс. литров.

Рейтинг лучших региональных компаний сферы молочного животноводства по всем позициям возглавила компания «Слактис», которая была лидером и по итогам прошлого года. На предприятии в первом квартале получили около 15 тыс. тонн молока, надой на одну фуражную корову составил 3 тыс. литров.

Также в пятёрку лучших вошли великолукская компания «Молочный Ресурс» (3,4 тысю тонн молока), ООО «Добручи-2» в Гдовском районе (2,1 тыс. тонн молока), агрофирма «Черская» Палкинского района (1,7 тыс. тонн молока) и хозяйство «Красное знамя» в Новосокольническом районе (1,4 тыс. тонн молока).

Производство яиц выросло на 103%. Предприятия произвели 21 млн яиц, примерно половина приходится на частные хозяйства.

В целом объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах региона всех категорий вырос в сравнении с прошлогодними показателями на 13% и составил около 9 млрд рублей.