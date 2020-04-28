Отопление в Пскове пока отключать не будут, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу администрации Пскова Александра Братчикова.

«Как станет тепло, так и отключим. А сейчас ещё морозно», – заявил он в эфире одной из радиостанций 28 апреля. Глава администрации города заметил, что пока ночами бывает и до минус 8 градусов.

Он добавил, что отключение отопления произойдёт тогда, когда среднесуточные температуры достигнут отметки в плюс 8 градусов.

В 2019 году отопительный сезон в Пскове завершился 23 апреля.