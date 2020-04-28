Вопрос о выпадающих доходах бюджета поднял псковский губернатор на совещании у замглавы Правительства

Вопрос об учёте выпадающих доходов регионального бюджета и их компенсации поднял губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи и было посвящено обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса, сообщили «Псковской правды» в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за своевременные шаги по поддержке бизнеса и обратил внимание на позиции, которые требуют детальной дополнительной проработки и поддержки.
Глава региона напомнил, что в Псковской области снижены ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения, введены льготы по налогу на имущество и транспортному налогу. «Вместе с прогнозируемым снижением налогов на прибыль, на имущество и другим статьям, расчетный объем выпадающих доходов по итогам года составит 3,7 млрд рублей. При учете расходов, связанных с профилактикой COVID-19, совокупный дефицит областного бюджета в 2020 году составит 6,4 млрд рублей», — сказал Михаил Ведерников. Он заявил, что без поддержки федерального центра области будет сложно решить все вопросы по сохранению и развитию экономики.
Кроме того, губернатор обратил внимание на трудности, возникшие у малого и среднего бизнеса, которым для возвращения в рабочий режим нужно восполнить объем оборотных средств, например, через предоставление беспроцентных займов. В этой ситуации себя положительно проявили государственные микрофинансовые организации, заметил глава региона.
Андрей Белоусов
Пресс-служба администрации Псковской области
Он предложил предоставить средства на докапитализацию региональных институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволит оказать оперативную помощь бизнесу. «Мы со своей стороны приняли решение направить 100 млн рублей из регионального бюджета на эти цели», — проинформировал губернатор.
Также среди направлений, которые требуют поддержки, Михаил Ведерников назвал предприятия ЖКХ, крупные и системообразующие предприятия, которым необходимо провести реструктуризацию действующих займов или освободить от выплат по основному телу кредитов, чтобы предпринять действия по упреждению долгосрочных рисков. «Это позволит сохранить фундамент нашей экономики, а самое главное — рабочие места, альтернативы которым в малых городах зачастую нет», — отметил губернатор.
Андрей Белоусов заявил, что регионы должны ориентировать представителей бизнес-сообщества на принятые Правительством РФ меры поддержки. Все прозвучавшие от регионов предложения по обеспечению устойчивого развития экономики будут проработаны в рамках подготовки новых пакетов поддержки предпринимательства.