Псковская область может стать пилотным регионом для госпрограммы по газификации

Псковская область может стать пилотным регионом для реализации новой государственной программы по газификации. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

«На совещании под руководством председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова с участием министра энергетики Александра Новака была рассмотрена наша просьба об оказании поддержки по строительству межпоселковых газопроводов. По итогам обсуждения был запущен механизм проработки решения этой проблемы. Один из вариантов – создание соответственной государственной программы, куда Псковская область войдёт как пилотный регион», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что региону на реализацию программы по газификации до 2025 года нужны порядка 800 млн рублей. «Рассчитываю, что уже в текущем году получим часть этой суммы на подключение наиболее важных населённых пунктов», - заявил Михаил Ведерников.

По его словам, за последние годы Псковская область вместе с компаниями «Газпром» и «Газпром Межрегионгаз» провела большую работу в части погашения сформировавшейся просроченной задолженности и реализации совместных планов в социальной сфере. «Теперь вместе выходим на следующий этап. Детали обсудим отдельно на совещании с представителями Газпрома», - проинформировал глава региона.