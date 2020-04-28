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Экономика / Инвестиции

Псковская область может стать пилотным регионом для госпрограммы по газификации

28 апреля 2020 года, 15:03

Псковская область может стать пилотным регионом для реализации новой государственной программы по газификации. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Псковская область может стать пилотным регионом для госпрограммы по газификации

Фото из Instagram губернатора Михаила Ведерникова

«На совещании под руководством председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова с участием министра энергетики Александра Новака была рассмотрена наша просьба об оказании поддержки по строительству межпоселковых газопроводов. По итогам обсуждения был запущен механизм проработки решения этой проблемы. Один из вариантов – создание соответственной государственной программы, куда Псковская область войдёт как пилотный регион», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что региону на реализацию программы по газификации до 2025 года нужны порядка 800 млн рублей. «Рассчитываю, что уже в текущем году получим часть этой суммы на подключение наиболее важных населённых пунктов», - заявил Михаил Ведерников.

По его словам, за последние годы Псковская область вместе с компаниями «Газпром» и «Газпром Межрегионгаз» провела большую работу в части погашения сформировавшейся просроченной задолженности и реализации совместных планов в социальной сфере. «Теперь вместе выходим на следующий этап. Детали обсудим отдельно на совещании с представителями Газпрома», - проинформировал глава региона.

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