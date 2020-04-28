Почти на 2,4 млрд рублей увеличатся доходы Псковской области

Доходную часть бюджета Псковской области предлагается увеличить на 2 млрд 389 млн 700 тысяч рублей за счёт поступлений из федерального бюджета. Расходы при этом увеличиваются на 3 млрд 685 млн 465 тысяч рублей. Соответствующие поправки в бюджет региона будут рассмотрены на сессии Псковского областного Собрания 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Все средства, поступившие в область из государственного бюджета, целевые. В частности 143 млн рублей из резервного фонда Правительства направляются для обеспечения сбалансированности бюджетов на оснащение и переоснащение коечного фонда больниц, 24,4 млн рублей - на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам. Ещё 6 млн рублей Псковская область получила на приобретение дополнительных аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких.

910 млн 108 тысяч рублей пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Софинансирование из областного бюджета на эти цели составляет 11 млн 193 тысячи рублей.

Более 241 млн рублей выделены на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 50 млн рублей – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, 5,76 млн рублей – на ремонт и оснащение детских музыкальных школ.

294 млн 391 тысяч рублей будут направлены на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове, почти 146 млн рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион получил 131 млн 843 тысяч рублей, 102 млн рублей – на деятельность Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств, софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях и создания туристических кластеров.

В то же время на 23,6 млн рублей уменьшены федеральные субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

С учётом поправок доходы областного бюджета на 2020 год составят 39 млрд 872 млн 609 тысяч рублей, расходы – 42 млрд 679 млн 594 тысячи рублей. Дефицит увеличивается на 1 млрд 295 млн 765 тысяч рублей до 2 млрд 806 млн 985 тысяч рублей.