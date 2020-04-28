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Политика / Власть

Три ставки сокращены в информационно-аналитическом отделе псковской гордумы

28 апреля 2020 года, 13:32

В отделе по информационно-аналитической работе и связям со СМИ аппарата Псковской городской Думы три ставки. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Данное решение принято с целью оптимизации расходов на информационное сопровождение деятельности главы города, депутатов Псковской городской Думы и администрации города. Хочу отметить, что мы подошли к вопросу оптимизации планово, еще с 2019 года мы не брали сотрудников на эти ставки. Поэтому на сегодняшний день ни один муниципальный служащий не остался на улице. При этом замечу, что на качестве работы по информационному сопровождению деятельности органов муниципального образования «Город Псков» это не скажется», - заявила глава Пскова Елена Полонская.

Она отметила, что для доведения позиции власти до горожан были созданы страницы в социальных сетях. «Мы начали активнее использовать их, чтобы люди из первых уст узнавали о том, что мы делаем и могли напрямую обратиться и ко мне, и к депутатам, и к органам исполнительной власти», - пояснила глава города.

За 2019 год глава города сократила расходы Псковской городской Думы на 7,5 млн рублей, в том числе были урезаны расходы на СМИ.

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