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Общество / Здоровье

Пскович, выживший после заражения коронавирусом: Те, кто отрицает COVID 19, вы – конченые

28 апреля 2020 года, 13:22

Уроженец Пскова Максим Орлов, возглавляющий пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что его выписали из знаменитой столичной больницы в Коммунарке, где он лежал 22 дня с двусторонней пневмонией, вызванной короновирусной инфекцией. «Там прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: «Орлова не вытянут». Но я не умер, и теперь являюсь почетным – третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ», - сообщил Орлов.

Пскович, выживший после заражения коронавирусом: Те, кто отрицает COVID 19, вы – конченые
Максим Орлов
Фото из социальной сети
Чиновник высказал благодарность врачам, медсестрам, своему руководству, друзьям и коллегам. А также обратился ко всем тем, кто «отрицает COVID 19»: «Вы - конченые. Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него – нет». «Друзья, которые критикуют политику мер по изоляции, пытаются шутить над мэрией и т.д. Ну, вы или дураки, или мародеры», - добавил он.

«Сидите дома, соблюдайте изоляцию и радуйтесь тому, что вы здоровы, потому что, один день в больнице будет равен месяцам в самоизоляции», - резюмировал Максим Орлов.

Максим Орлов родился в 1973 году в Пскове. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института им С. М. Кирова. С 2014 года возглавляет пресс-службу Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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