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Общество / Важная дата

В онлайн-режиме стартовала акция «Бессмертный полк»

28 апреля 2020 года, 13:01

Дан старт акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдёт в онлайн-режиме в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации Псковской области, трансляция акции состоится на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных телеканалах, на медиаэкранах страны, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на портале Mail.ru, на ресурсе экосистемы Сбербанка — в онлайн-кинотеатре «Okko».

В онлайн-режиме стартовала акция «Бессмертный полк»

пресс-служба администрации Псковской области

Чтобы стать участником проекта необходимо создать и зарегистрировать на официальном портале «Бессмертный полк России» профиль своего родственника. Там нужно разместить фотографию, указать имя, дату рождения, годы участия в войне, события, к которым имел отношение человек, награды и другую информацию. Сейчас на сайте уже имеются около полумиллиона историй.

Также фронтовика можно зарегистрировать в «Банке памяти» Сбербанка, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно разместить фото на своей странице в любой из социальных сетей. Пост необходимо сопроводить хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Тогда запись автоматически попадет на сайт «Бессмертный полк» в раздел #Бессмертныйполкдома, а также может войти в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.

В онлайн-режиме стартовала акция «Бессмертный полк»

пресс-служба администрации Псковской области

В этом году в проекте «Бессмертный полк» появился раздел «Плечом к плечу», который позволит узнать, с кем из других участников войны, добавленных в «Банк памяти», вместе воевал фронтовик. Для этого нужно авторизоваться через социальную сеть и внести информацию о герое своей семьи.

Еще одним вариантом участия в акции будет размещение фотографии ветерана в окне квартиры или на балконе.

Всенародное шествие «Бессмертного полка» также состоится, но не 9 мая, а после отмены ограничительных мер.

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