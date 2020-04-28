В онлайн-режиме стартовала акция «Бессмертный полк»

Дан старт акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдёт в онлайн-режиме в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации Псковской области, трансляция акции состоится на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных телеканалах, на медиаэкранах страны, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на портале Mail.ru, на ресурсе экосистемы Сбербанка — в онлайн-кинотеатре «Okko».



Чтобы стать участником проекта необходимо создать и зарегистрировать на официальном портале «Бессмертный полк России» профиль своего родственника. Там нужно разместить фотографию, указать имя, дату рождения, годы участия в войне, события, к которым имел отношение человек, награды и другую информацию. Сейчас на сайте уже имеются около полумиллиона историй. Также фронтовика можно зарегистрировать в «Банке памяти» Сбербанка, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно разместить фото на своей странице в любой из социальных сетей. Пост необходимо сопроводить хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Тогда запись автоматически попадет на сайт «Бессмертный полк» в раздел #Бессмертныйполкдома, а также может войти в текстовую трансляцию сайта 9 Мая.