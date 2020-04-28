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Общество / Соцзащита

Представитель псковского женского центра: Самоизоляция усугубила ситуацию с домашним насилием

28 апреля 2020 года, 11:53

Самоизоляция усугубила ситуацию с домашним насилием в Псковской области, заявила руководитель кризисной службы Независимого социального женского центра Елена Яблочкина в эфире ПАИ-live 28 апреля.

«В связи с самоизоляцией всё в разы усложнилось и между супругами, и между родителями и детьми», - отметила Елена Яблочкина. Она уверена, что в дальнейшем сложившаяся ситуация может обернуться ростом суицидов, убийств.

При этом по статистике, добавила гостья эфира, в 90% от домашнего насилия страдают женщины.

Она призвала всех, кто страдает от насилия, обращаться к психологу. «Психолог - это не психиатр. Обращаться нужно и важно. Это смелый поступок - понять, что нужна помощь специалиста», - сказала Елена Яблочкина.

Также она призвала обращаться по телефону доверия женского центра 75-45-45 или на федеральный номер, который с мая будет работать круглосуточно 88007000600.

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