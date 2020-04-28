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Общество / Образование

Псковские старшеклассники могут выиграть крупный грант на обучение

28 апреля 2020 года, 11:48

Школьники Псковской области могут стать участниками всероссийского онлайн-конкурса «Большая перемена». На этом конкурсе нет привычных уроков и оценок, а задачи не берутся из учебников. Его организаторы подготовили такие задания и активности, которые не имеют строгих ответов и готовых методов решения – любой подход, который работает, может оказаться выигрышным.

Конкурс рассчитан на учеников 8 - 10 классов, но проходить тесты на платформе и участвовать в конкурсах в сообществе ВК и получать призы, которые разыгрываются еженедельно, может любой школьник.

Псковские старшеклассники могут выиграть крупный грант на обучение
Десятиклассники, победившие в конкурсе, получат по миллиону рублей
Фото https://haip.info/

Участников ждут опросы, мотивационные задания, работа с кейсами, а также очные соревнования. В финал пройдут только 1 200 человек со всей России.

Состязания включают девять направлений: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Победители получат крупные гранты на обучение. Десятиклассники, победившие в конкурсе, получат по миллиону рублей и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Ученики 8-9 классов – по 200 тысяч. Счастливчиками станут по 300 человек в каждой из категорий.

Все финалисты конкурса отправятся в «Артек», а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей).

Зарегистрироваться можно на портале БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

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