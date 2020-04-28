Ещё один заражённый коронавирусом умер в Псковской области

В Псковской области умер ещё один заражённый коронавирусом. Это девятый летальный исход в регионе, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего на данный момент в Псковской области коронавирус подтверждён у 142 человек, 14 выздоровели.

Больше всего заболевших в Пскове и Новосокольническом районе – 48 и 20. Больше 10 заражённых в Великих Луках и Островском районе – по 13. В Псковском районе выявлены 9 случаев коронавируса, в Гдовском – 7, в Дедовичском – 5, в Пустошкинском – 4.

По три человека заболели в Красногородском, Невельском, Печорском, Стругокрасненском районах, по два – Новоржевском, Опочецком, Пыталовском районе, по одному – в Бежаницком, Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском и

Себежском районах.

Всего в Псковской области провели 8 тыс. 338 исследований на коронавирус.