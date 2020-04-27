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Панно с изображением солдата на доме на улице Юбилейной обновили в Пскове

27 апреля 2020 года, 21:47

В Пскове обновили панно с изображением советского солдата, расположенное на торце дома на улице Юбилейной у мемориального кладбища. Как сообщает Псковское агентство информации, инициатором акции были депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, глава администрации города Александр Братчиков и его заместитель Александр Коновалов.

Панно с изображением солдата на доме на улице Юбилейной обновили в Пскове
Обновлённое панно
Фото из Instagram Дениса Иванова

Работы завершили 27 апреля. Панно, как отметил Денис Иванов, обновили впервые с момента его установки.

Он рассказал, что основные работы провели специалисты Управления городского хозяйства. Сам Денис Иванов покрасил звезду на каске солдата. Он признал, что самым сложным был подбор цвета. «Понимаете, красный – он разный бывает, очень сложно подобрать именно нужный оттенок: такой теплый, одновременно яркий, такой военно-красный. В то же время чтобы он был еще бриллиантовый, как настоящая звезда – на фотографиях видно, что краска немного с перламутровым отливом. Целая команда ребят подбирала эту краску», - поделился парламентарий.

Он подчеркнул, что идея акции была не просто в том, чтобы обновить панно, а самим принять в этом участие. «Это же самое главное – приложить руку. Потому что помнить-то мы помним, а когда ты сам руками делаешь – это уже совсем по-другому воспринимается. Это благодарность нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам. Тем более время сейчас такое тяжелое, и пока я там красил, думал о том, что пережили наши бабушки и дедушки – по сравнению с этим чепуха все то, что мы переживаем сейчас», - отметил парламентарий.

«Каждый вспомнит – о своих родственниках, о войне и о победе. Мы сейчас не можем пройти Бессмертным полком, но кто-то на этот монумент обратит внимание, вспомнит. Пока мы помним, память живет в наших сердцах, и дети наши помнят. Это самое главное», - заключил Денис Иванов.

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