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Транспорт / Инфраструктура

Строительство моста через реку Шесть в Пушкинскогорском районе начнётся в ближайшие дни

27 апреля 2020 года, 19:20

В ближайшие дни начнётся строительство временного моста через реку Шесть в Пушкиногорском районе на дороге Горы — Захино — Барабаны. Работы будет проводить ООО «Автомобильные дороги Пскова», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Строительство моста через реку Шесть в Пушкинскогорском районе начнётся в ближайшие дни

Пресс-служба областного комитета по транспорту

В рамках контракта подрядчик отремонтирует дорожное полотно на подъездах к закрытому на ремонт мосту через реку Шесть и соорудит объезд. Временный мост разместится в деревне Горелик. Он будет действовать во время ремонта основного моста.

На эти цели выделены 8 млн рублей из областного бюджета.

Протяженность объезда составит около 110 метров, из которых 20 метров – временный мост с шириной проезжей части 4,5 метра и тротуар, огражденный парапетом.

Завершатся работы к 15 июня.

Подрядчик уже заводит на объект необходимые строительные материалы.

Движение по мосту через реку Шесть закрыто с 14 февраля. Объезд организован по дорогам Новгородка — Пушкинские Горы, Пушкинские Горы — Рождество — Велье и Р-23 «Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией».

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