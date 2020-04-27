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Происшествия / Преступление

Псковичка разъезжала нетрезвой по городу и устроила скандал в магазине

27 апреля 2020 года, 18:07

37-летнюю жительницу Пскова задержали нетрезвой за рулём автомобиля «Хендай Элантра» после звонка очевидцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 25 апреля звонивший в полицию заявил, что по улице Алехина едет автомобиль с нетрезвой женщиной за рулём. Выехавший на место экипаж отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову остановил машину. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, несвязная речь, агрессивное поведение и резкая смена настроения. Вместе с ней в автомобиле находились 31-летняя женщина и четверо детей.

В присутствии понятых водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест показал почти 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении женщины были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и перевозку детей до 12 лет без использования удерживающего устройства. Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.

При чтении административных материалов нетрезвая пассажирка авто выхватила из рук подруги документы и попыталась их уничтожить. Псковичка выражалась нецензурными словами, оскорбляя полицейских и пыталась их ударить, а на неоднократные требования сотрудников ГИБДД прекратить противоправные действия, не реагировала.

Эти же нетрезвые женщины ранее устроили скандал в одном из магазинов на улице Алехина. Им показалось, что их обслуживают слишком медленно, в результате одна из псковичек кинула жалобную книгу в персонал, а одного из работников ударила по лицу.

После задержания нетрезвой за рулём женщину доставили в УМВД России по городу Пскову для дальнейшего разбирательства, теперь ей грозит штраф за мелкое хулиганство.

Также сотрудники ГИБДД направили в ПДН УМВД России по городу Пскову материалы для привлечения к административной ответственности и водителя, и пассажира иномарки за неисполнение родителями детей обязанностей по их содержанию и воспитанию. Органы опеки и ПДН в ближайшее время дадут правую оценку действиям двух матерей.

Дополнительная проверка будет проведена по действиям женщин в магазине.

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