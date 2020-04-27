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Общество / Образование

На этой неделе районы Псковской области получат средства на компенсацию педагогам

27 апреля 2020 года, 17:09

На этой неделе районы Псковской области получат средства на компенсации для педагогов, которые ведут дистанционное обучение, после чего начнутся выплаты. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 27 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Седунов напомнил, что размер компенсации составляет 3 тыс. рублей, получат её все, кто занят дистанционным обучением, в том числе и работники дополнительного образования. Всего – 6 тыс. 803 человека.

Также он напомнил, что уже состоялась выдача продуктовых наборов для детей из малообеспеченных детей. Такие же наборы они получат в мае. В следующем месяце продуктовые наборы будут выданы учащимся начальной школы.

Кроме того, Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для воспитателей, которые работают в дежурных группах. «С одной стороны, люди работают и получают зарплату, но с другой стороны - они тоже находятся в зоне риска», - пояснил он. Губернатор отметил, что нужно ввести стимулирующие выплаты для таких воспитателей.

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