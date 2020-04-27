Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медиков до ведения соцстрахования

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медработников, которые будут действовать до момента введения соцстрахования. Об этом с совещания по мерам социальной поддержки 27 апреля передаёт корреспондент «Псковской правды».

На заседании поднимался вопрос о том, что на данный момент система страхования не работает и получается, что никаких выплат медицинские работники в случае заражения коноравирусом не получат.

«Завтра совещание президента с регионами и мы обратим на это внимание», - пообещал Михаил Ведерников.

При этом он обратил внимание, что Псковская область одной из первых в стране была готова разработать страхование жизни и здоровья врачей, но президент озвучил федеральные меры с этим пакетом. «Какое-то время уйдет на то, чтобы согласовать со всеми министерствами», - констатировал глава региона.

Он добавил, что случаи заражения врачей в Псковской области уже имеются.