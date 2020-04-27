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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медиков до ведения соцстрахования

27 апреля 2020 года, 16:25

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медработников, которые будут действовать до момента введения соцстрахования. Об этом с совещания по мерам социальной поддержки 27 апреля передаёт корреспондент «Псковской правды».

На заседании поднимался вопрос о том, что на данный момент система страхования не работает и получается, что никаких выплат медицинские работники в случае заражения коноравирусом не получат.

«Завтра совещание президента с регионами и мы обратим на это внимание», - пообещал Михаил Ведерников.

При этом он обратил внимание, что Псковская область одной из первых в стране была готова разработать страхование жизни и здоровья врачей, но президент озвучил федеральные меры с этим пакетом. «Какое-то время уйдет на то, чтобы согласовать со всеми министерствами», - констатировал глава региона.

Он добавил, что случаи заражения врачей в Псковской области уже имеются. 

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