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Политика / Власть

С Днём российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Котов

27 апреля 2020 года, 15:38

С Днём российского парламентаризма поздравил депутатов всех уровней, сенаторов и жителей региона спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

С Днём российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Котов
Александр Котов
пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Собрания, Александр Котов отметил, что эффективно работающий парламентский механизм – обязательное условие для построения демократии, обеспечения прав и свобод граждан. Он подчеркнул, что именно через законодательное регулирование создаются условия для реализации интересов различных социальных, профессиональных, политических групп и общества в целом.

«Укрепление законодательной (представительной) ветви власти – современный тренд государства. Перед парламентариями всех уровней поставлена задача сверять законотворческую повестку со стратегическими приоритетами социально-экономического развития страны, решая конкретные проблемы, волнующие граждан», - сказал спикер регионального парламента. По его словам, сейчас особенно важно, чтобы принимаемые нормативные акты соответствовали чаяниям людей, учитывали актуальные запросы общества и способствовали конструктивному решению проблем и системных задач.

«От продуманных, взвешенных и своевременных решений, принятых депутатами во взаимодействии с исполнительной властью и органами местного самоуправления, зависит эффективность государственного управления», - заявил Александр Котов.

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