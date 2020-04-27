Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Почему в Новосокольниках оказались строители из Киргизии, рассказал подрядчик

27 апреля 2020 года, 14:34

Директор ООО «Центрстрой» Алексей Майоров рассказал, почему на стройку в Новосокольники прибыли киргизские строители из Москвы. Видеоинтервью с ним размещено на сайте Псковского агентства информации.

Алексей Майоров пояснил, что сейчас не хватает рабочих строительных специальностей, поэтому принимают всех, кто откликается на размещённое в интернете объявление.

Он продемонстрировал здание, на фоне которого проходила запись беседы. По словам директора ООО «Центрстрой», этот объект по объёму аналогичный новосокольническому. На его возведение по контракту было отведено 13 месяцев, работы завершаются на месяц раньше. Трудятся на объекте пять подрядных организаций, всего порядка 100 человек.

Алексей Майоров подчеркнул, что для выполнения работ в Новосокольниках за два-три месяца необходимы около 400 рабочих, которые будут трудится в три смены. «Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы привлечь местных рабочих, но их физически нет в таком количестве», - заявил директор организации.

Среди прибывших на стройку в Новосокольники рабочих оказались заражённые коронавирусом. Теперь они проходят лечение в Пскове, остальная часть бригады направлена в обсерватор в Невельский район. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медиков до ведения соцстрахования
С Днём российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Котов
Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы
Два автомобиля угнал подросток в Пскове
Псковский губернатор рассказал о восьмом умершем с подтверждённым коронавиусом
До 128 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области
200-250 рабочих планируется задействовать на строительстве больницы в Новосокольниках
Грахов: Строить больницу в Новосокольниках должен был великолукский подрядчик
Конкурса на строительство инфекционной больницы в Новосокольниках не было

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Наш человек в Идрице

Общество
27 апреля 14:20

Наш человек в Идрице

Старт виртуальной эстафете «Псковской правды» дал многократный участник забегов на призы газеты, живущий на Родине Знамени Победы

Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты