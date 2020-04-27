Почему в Новосокольниках оказались строители из Киргизии, рассказал подрядчик

Директор ООО «Центрстрой» Алексей Майоров рассказал, почему на стройку в Новосокольники прибыли киргизские строители из Москвы. Видеоинтервью с ним размещено на сайте Псковского агентства информации.

Алексей Майоров пояснил, что сейчас не хватает рабочих строительных специальностей, поэтому принимают всех, кто откликается на размещённое в интернете объявление.

Он продемонстрировал здание, на фоне которого проходила запись беседы. По словам директора ООО «Центрстрой», этот объект по объёму аналогичный новосокольническому. На его возведение по контракту было отведено 13 месяцев, работы завершаются на месяц раньше. Трудятся на объекте пять подрядных организаций, всего порядка 100 человек.

Алексей Майоров подчеркнул, что для выполнения работ в Новосокольниках за два-три месяца необходимы около 400 рабочих, которые будут трудится в три смены. «Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы привлечь местных рабочих, но их физически нет в таком количестве», - заявил директор организации.

Среди прибывших на стройку в Новосокольники рабочих оказались заражённые коронавирусом. Теперь они проходят лечение в Пскове, остальная часть бригады направлена в обсерватор в Невельский район.