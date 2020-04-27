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Общество / Здоровье

Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы

27 апреля 2020 года, 13:44

У двух пациентов отделения торакальной хирургии Псковской областной больницы подозревается коронавиурс. Они доставлены в Псковскую городскую больницу, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

У пациентов уже взяли тесты на коронавирус.

В областную больницу выехали сотрудники Управления Роспотребнадзора для установления контактной группы и проведения мероприятий по обработке помещений.

Отмечается, что все необходимые меры приняты, решения о закрытии отделений больницы пока нет.

Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы

Пресс-служба администрации Псковской области
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