Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы

У двух пациентов отделения торакальной хирургии Псковской областной больницы подозревается коронавиурс. Они доставлены в Псковскую городскую больницу, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

У пациентов уже взяли тесты на коронавирус.

В областную больницу выехали сотрудники Управления Роспотребнадзора для установления контактной группы и проведения мероприятий по обработке помещений.

Отмечается, что все необходимые меры приняты, решения о закрытии отделений больницы пока нет.