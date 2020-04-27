Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы

У двух пациентов отделения торакальной хирургии Псковской областной больницы подозревается коронавиурс. Они доставлены в Псковскую городскую больницу, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
У пациентов уже взяли тесты на коронавирус.
В областную больницу выехали сотрудники Управления Роспотребнадзора для установления контактной группы и проведения мероприятий по обработке помещений.
Отмечается, что все необходимые меры приняты, решения о закрытии отделений больницы пока нет.