Два автомобиля угнал подросток в Пскове

17-летний подросток подозревается в хищении двух автомобилей Пскове. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомашина ВАЗ-2107 пропала 8 апреля от дома по улице Советской, ВАЗ-2105 - 23 апреля от дома по улице Стахановской. Их владельцы обратились за помощью в полицию.

Полицейские установили подозреваемого краже, он дал признательные показания.

По версии следствия, молодой человек ночью вскрыл автомобили и перегнал их в свой гараж. ВАЗ-2107 он разобрал, запчасти оставил себе, кузов разрезал и сдал в пункт приема металла. Второй автомобиль он перекрасил, чтобы оставить себе, несмотря на отсутствие водительских прав.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование. Машины изъяты.