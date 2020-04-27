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Происшествия / Преступление

Два автомобиля угнал подросток в Пскове

27 апреля 2020 года, 13:32

17-летний подросток подозревается в хищении двух автомобилей Пскове. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомашина ВАЗ-2107 пропала 8 апреля от дома по улице Советской, ВАЗ-2105 - 23 апреля от дома по улице Стахановской. Их владельцы обратились за помощью в полицию.

Полицейские установили подозреваемого краже, он дал признательные показания.

По версии следствия, молодой человек ночью вскрыл автомобили и перегнал их в свой гараж. ВАЗ-2107 он разобрал, запчасти оставил себе, кузов разрезал и сдал в пункт приема металла. Второй автомобиль он перекрасил, чтобы оставить себе, несмотря на отсутствие водительских прав.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование. Машины изъяты.

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