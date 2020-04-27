Псковский губернатор рассказал о восьмом умершем с подтверждённым коронавиусом

В Псковской области восьмым умершем человеком с подтверждённым коронавирусом была 72-летняя женщина из Красногородска. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.
Он отметил, что причиной смерти пенсионерки стал инсульт, но перед этим у неё диагностировали коронавирус.
Фото из Instagram губернатора
Глава региона добавил, что средний возраст скончавшихся – 65 лет, все они имели сопутствующие тяжёлые заболевания.
Михаил Ведерников обратил внимание, что в выходные Псковская область перешла отметку в 100 заболевших, сейчас их 128. «Число победивших инфекцию при этом тоже выросло. Рассчитываем, что уже скоро эта строчка начнётся изменяться намного быстрее», - заявил он.