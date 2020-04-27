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Общество / Здоровье

Псковский губернатор рассказал о восьмом умершем с подтверждённым коронавиусом

27 апреля 2020 года, 12:37

В Псковской области восьмым умершем человеком с подтверждённым коронавирусом была 72-летняя женщина из Красногородска. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников. 

Он отметил, что причиной смерти пенсионерки стал инсульт, но перед этим у неё диагностировали коронавирус.

Псковский губернатор рассказал о восьмом умершем с подтверждённым коронавиусом

Фото из Instagram губернатора

Глава региона добавил, что средний возраст скончавшихся – 65 лет, все они имели сопутствующие тяжёлые заболевания.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в выходные Псковская область перешла отметку в 100 заболевших, сейчас их 128. «Число победивших инфекцию при этом тоже выросло. Рассчитываем, что уже скоро эта строчка начнётся изменяться намного быстрее», - заявил он.

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