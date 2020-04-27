Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

200-250 рабочих планируется задействовать на строительстве больницы в Новосокольниках

27 апреля 2020 года, 10:49

200-250 рабочих необходимо задействовать на строительстве инфекционного отделения в Новосокольниках. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов Псковскому агентству информации.

Он пояснил, что начало строительства занимает от двух недель до полутора месяцев. «Чтобы не нарушить сжатые сроки, на все строительство у нас два-три месяца, подрядчик решил привезти заранее рабочую силу из другого региона», - отметил Сергей Грахов.

Завершить строительство инфекционного корпуса в Новосокольниках планируется за два-три месяца. Он будет рассчитан на 80-100 коек.

Работы должна проводить компания из Великих Лук, которая уже привезла на объект рабочих из Москвы. Часть бригады попала в больницу Пскова с коронавирусом, остальные – в обсерватор в Невельский район. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медиков до ведения соцстрахования
С Днём российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Котов
Почему в Новосокольниках оказались строители из Киргизии, рассказал подрядчик
Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы
Два автомобиля угнал подросток в Пскове
Псковский губернатор рассказал о восьмом умершем с подтверждённым коронавиусом
До 128 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области
Грахов: Строить больницу в Новосокольниках должен был великолукский подрядчик
Конкурса на строительство инфекционной больницы в Новосокольниках не было

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Наш человек в Идрице

Общество
27 апреля 14:20

Наш человек в Идрице

Старт виртуальной эстафете «Псковской правды» дал многократный участник забегов на призы газеты, живущий на Родине Знамени Победы

Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты