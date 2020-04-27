200-250 рабочих планируется задействовать на строительстве больницы в Новосокольниках

200-250 рабочих необходимо задействовать на строительстве инфекционного отделения в Новосокольниках. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов Псковскому агентству информации.

Он пояснил, что начало строительства занимает от двух недель до полутора месяцев. «Чтобы не нарушить сжатые сроки, на все строительство у нас два-три месяца, подрядчик решил привезти заранее рабочую силу из другого региона», - отметил Сергей Грахов.

Завершить строительство инфекционного корпуса в Новосокольниках планируется за два-три месяца. Он будет рассчитан на 80-100 коек.

Работы должна проводить компания из Великих Лук, которая уже привезла на объект рабочих из Москвы. Часть бригады попала в больницу Пскова с коронавирусом, остальные – в обсерватор в Невельский район.