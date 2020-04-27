Грахов: Строить больницу в Новосокольниках должен был великолукский подрядчик

Строить инфекционный корпус в Новосокольниках должен был не московский, а великолукский подрядчик. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов Псковскому агентству информации.

«Мы искали надежного местного подрядчика, который знает специфику региона, у которого налажена логистика. Мы остановили выбор на великолукской компании «Центрстрой», - рассказал Сергей Грахов.

Он отметил, что договор с подрядной организацией пока не заключён, пока готовится соответствующая нормативная база.

Сергей Грахов подчеркнул, что строительство медучреждения должно быть проведено в сжатые сроки – за два-три месяца. Корпус будет рассчитан на 80-100 мест.

Проведения конкурса на строительство учреждения по действующему законодательству не требовалось.

Для работы на объекте в Новосокольники привезли строителей из Москвы, у части из них выявлен коронавирус. Их госпитализировали в Псков. Остальных рабочих поместили в обсерватор в Невельском районе.