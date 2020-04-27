Конкурса на строительство инфекционной больницы в Новосокольниках не было

Конкурса на строительство инфекционного отделения в Новосокольниках не было, поскольку этого не требует законодательство. Об этом Псковскому агентству информации заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Он пояснил, что в письме от 19 марта Минфин «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности» (№24-06-06/21324) разрешил госзакупки товаров и услуг без конкурса для борьбы с эпидемией коронавируса. Поэтому для строительства или ремонта зданий, которые будут использоваться для борьбы с коронавирусом возможно заключение прямого договора с единственным поставщиком.

Инфекционный корпус, рассчитанный на 80-100 коек, должен быть создан за два-три месяца. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал этот объект крайне важным для региона.

У строителей, которых привезли из Москвы для работы на объекте, выявили коронавирус. Заболевшие доставлены в Псков, остальные – на обсервацию в Невельский район.