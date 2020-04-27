Уволившихся в запас военнослужащих до самолётов и поездов будут провожать офицеры

Система увольнения в запас военнослужащих-срочников изменилась в России в связи с распространением коронавируса. Теперь офицеры будут доставлять их на служебном транспорте до вокзалов и аэропортов, пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ начальника Генерального штаба.

Раньше призывники, отслужившие свой срок, исключались из списков части. После этого, выйдя за КПП, они могли идти в любом направлении. У бывшего солдата при себе были воинские перевозочные документы, которые он мог обменять на билет в комендатуре вокзала или аэропорта.

Теперь отправкой солдат будут заниматься командиры воинских частей, билеты будут покупать централизованно. Все торжественные мероприятия в самих частях по поводу демобилизации отменены. Военнослужащих в назначенный день посадят в автобусы и отвезут на вокзалы и в аэропорты. При этом офицеры должны будут проследить, чтобы все демобилизованные сели на поезд или самолет, при этом им вменяется в обязанность дождаться движения транспорта.