Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики

26 апреля 2020 года, 18:11

Чтобы поддержать экономику Псковской области  в условиях пандемии, потребуется более 9 миллиардов рублей. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников  в своем Instagram после совещания под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.

«В Псковской области после корректировки пакета социальных мер (которые теперь "весят" более 270 миллионов рублей), совещаний с руководителями банков, встреч с предпринимателями и промышленниками, экспертами наблюдается объективная и серьёзная динамика по числу реализованных заявлений на оказание поддержки», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор рассчитывает на поддержку федерального центра, так как сумма для области является очень большой, а по итогам года из-за ситуации с коронавирусом в Псковской области выпадает 3,7 миллиарда доходов.




  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски
Врачи спорят относительно стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Огурец упал, сыр вырос

Экономика / Сельское хозяйство
21 апреля 17:03

Огурец упал, сыр вырос

Как коронавирус повлиял на сельхозпроизводителей Псковской области
Метры преткновения

Экономика
20 апреля 17:15

Метры преткновения

Арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы и ждут поддержку от государства
Остаться в живых

Экономика
13 апреля 10:27

Остаться в живых

Как псковские предприниматели переживают пандемию