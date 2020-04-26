Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики

Чтобы поддержать экономику Псковской области в условиях пандемии, потребуется более 9 миллиардов рублей. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram после совещания под председательством полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана.



«В Псковской области после корректировки пакета социальных мер (которые теперь "весят" более 270 миллионов рублей), совещаний с руководителями банков, встреч с предпринимателями и промышленниками, экспертами наблюдается объективная и серьёзная динамика по числу реализованных заявлений на оказание поддержки», - сообщил Михаил Ведерников.



Губернатор рассчитывает на поддержку федерального центра, так как сумма для области является очень большой, а по итогам года из-за ситуации с коронавирусом в Псковской области выпадает 3,7 миллиарда доходов.



