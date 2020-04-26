Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая

26 апреля 2020 года, 17:11

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил псковичам, что пик заболевания коронавирусом ожидается через две недели. Поэтому «именно майские праздники станут испытанием для всех нас и жителей Псковской области на прочность . Друзья, давайте продержимся до 15 мая с соблюдением всех мер профилактики. Вместе прорвемся!» - написал в своем Instagram Михаил Ведерников.

После 15 мая губернатор обещает постепенно снимать ограничения. Откроются некоторые розничные магазины, общественные пространства и религиозные организации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски
Врачи спорят относительно стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы