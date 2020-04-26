Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил псковичам, что пик заболевания коронавирусом ожидается через две недели. Поэтому «именно майские праздники станут испытанием для всех нас и жителей Псковской области на прочность . Друзья, давайте продержимся до 15 мая с соблюдением всех мер профилактики. Вместе прорвемся!» - написал в своем Instagram Михаил Ведерников.

После 15 мая губернатор обещает постепенно снимать ограничения. Откроются некоторые розничные магазины, общественные пространства и религиозные организации.