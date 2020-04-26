Псковские футболисты из профессионалов станут любителями

Судьбу псковской футбольной команды сегодня, 26 апреля, обсуждали на совещании у губернатора, сообщает пресс-служба областной администрации.

В этом году могут возникнуть серьезные сложности с ее лицензированием на следующий спортивный сезон. В соответствии с правилами РФС необходимо пройти сертификацию футбольного поля, но в это время стадион «Локомотив», где располагается клуб, будут ремонтировать.

Президент Псковской областной федерации футбола, президент футбольного клуба «747» Алексей Севастьянов предложил организовать следующий сезон на любительском уровне, что позволит принять участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа — МРО «Северо-Запад».

«Это шаг назад с возможностью затем сделать два шага вперед. Выиграем чемпионат СЗФО — сможем вернуться в Профессиональную футбольную лигу. У нас к тому времени уже будет подготовленная спортивная инфраструктура», — заметил он.

Михаил Ведерников поручил проработать вопрос и рассмотреть возможность организации любительской футбольной команды. Также глава региона отметил, что параллельно необходимо продолжить работу над формированием Попечительского совета, который позволит оказывать футболистам поддержку за счет внебюджетных источников. Наблюдательный совет губернатор готов возглавить лично.

