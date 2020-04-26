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Спорт

Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube

26 апреля 2020 года, 13:03
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды» появилась на YouTube. В этом году из-за коронавируса эстафета впервые пройдет в онлайн формате. Зато традиция, которой уже 75 лет, не будет нарушена.

Для участия нужно с 27 апреля до 9 мая разместить в любой социальной сети пост с рассказом о том, как воевали или работали в тылу ваши родные, как они встретили 9 мая 1945 года, какие традиции празднования Дня Победы есть вашей семье.

Запишите свой рассказ на видео или оформите в виде сопроводительного текста к фото, связанному с праздником: снимку из семейного архива, фотографии родных, семейному фото с парада или шествия «Бессмертного полка», фотоснимку семейных реликвий (наград, писем, личных вещей). Можно даже разместить фото военных лет из интернета или кадр из любимого кинофильма о войне.

Добавьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, и передайте виртуальную эстафету еще трем участникам.

Участвовать можно виртуальными командами: для этого члены одного коллектива могут размещать фотографии с добавлением корпоративного хэштега.

Мы обязательно найдем ваши посты по хэштегам и опубликуем самые яркие рассказы.

Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
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