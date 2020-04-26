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Общество / Здоровье

Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек

26 апреля 2020 года, 11:15

Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек, сообщает официальный телеграмм-канал Covid-19 обновленную статистику на 26 апреля. 

На данный момент проведено исследований – 7626. С подозрением на коронавирус - 0 человек. Выздоровело – 13 человек. Умерло – 8.

Статистика по районам:

Псков – 42 человека, Бежаницкий район - 1 человек, Великие Луки – 12, Великолукский район – 1, Гдовский район – 6, Дедовичский район – 5, Красногородский район - 3, Новоржевский район – 2, Новосокольнический район - 16, Опочецкий район – 2, Островский район – 12, Печорский район – 3, Плюсский район – 1, Псковский район – 6, Пустошкинский район – 4, Пушкиногорский район - 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Струго-Красненский район – 2.


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