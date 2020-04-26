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Происшествия

Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру

26 апреля 2020 года, 10:47

Полицейские в одном из псковских банков обнаружили тысячерублевую купюру с признаками подделки, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. По предварительным данным, она попала в финансовое учреждение вместе с выручкой одного из магазинов Опочки. В полиции настоятельно рекомендуют тщательно проверять деньги и пользоваться специальным оборудованием.

-Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02, - говорят в полиции.


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