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Происшествия

Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад

26 апреля 2020 года, 10:12

ОМВД России по городу Великие Луки разыскивает пропавшего без вести Уткина Владимира Павловича, 1953 года рождения.

Он проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса и  покинул место жительства 27 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. До настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз Уткина видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В.П.Уткина, просят обратиться по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.



Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
ФОТО ОМВД Великие Луки
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