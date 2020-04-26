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Общество / Здоровье

Врачи спорят относительно стабилизации ситуации с коронавирусом в России

26 апреля 2020 года, 09:12

Глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов объяснил скачки заболеваемости коронавирусом в России выходом на плато, пишет РБК.

Всю последнюю неделю ежедневный прирост заболевших COVID-19 колебался в пределах от 4,2 тысячи до шести тысяч человек. 

Сапронов говорит, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше. Однако доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев с ним не согласен. По его мнению, такая динамика указывает на напряженную ситуацию, а выход на плато, по его мнению, произойдет не раньше начала июня.

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