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Общество

Больницы в четырех приграничных районах области отремонтируют и оснастят современным оборудованием

25 апреля 2020 года, 18:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по модернизации инфраструктуры приграничных территорий. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, в ходе заседания речь шла об объектах, которые требуют первоочередного внимания. 

В сфере образования – это Печорская лингвистическая гимназия, Линовская средняя школа (Пыталовский район), Кузнецовская средняя школа (Себежский район) и Подборовская школа (Гдовский район).

Модернизация ждет и ряд больниц, расположенных в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском районах. Планируется, что медицинские учреждения будут капитально отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью.

По итогам обсуждения согласован дальнейший план действий по взаимодействию с профильными министерствами и ведомствами. Михаил Ведерников отметил, что необходимые проектные работы необходимо провести в этом году, а потому детально проработать вопросы подготовки ПСД, а также механизм выделения финансирования.

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