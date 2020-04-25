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Общество

В Псковской области на поддержку народа сето будет выделено 3, 3 млн рублей

25 апреля 2020 года, 18:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с представителями малочисленного народа сето, которые проживают на территории региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

«Ваша общественная организация одна из самых позитивных, энергичных и самостоятельных в регионе», - отметил он.

Особое внимание было уделено мерам поддержки, которые оказываются сето. В этом году, несмотря на дополнительное финансирование мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции, для реализации разных форм поддержки сето будет выделено 3,3 млн из регионального бюджета. Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» также пройдет при поддержке Администрации Псковской области.

«Мы продолжаем активно работать. Большой популярностью пользуется музей в Сигово. Мы надоили 4,5 тыс кг молока, сварили более 400 кг сыра, спекли почти 900 пирогов, вырастили порядка 4,5 тонн разных овощей», — поделилась руководитель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» Хелью Маяк.

Представители сето также рассказали о том, что продолжают готовить документы на конкурс Президентских грантов, чтобы реализовать проект по расширению музея.

В Псковской области на поддержку народа сето будет выделено 3, 3 млн рублей
Хелью Маяк отмечена Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ
фото http://www.pskov.ru

Представителям сето в ближайшее время будут переданы награды. Хелью Маяк за сохранение и популяризацию национальных традиций и народного творчества отмечена Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ. Елене Вариксоо будет вручено Благодарственное письмо Администрации области за активное участие в реализации мероприятий, направленных на развитие этнокультурных традиций сето.

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