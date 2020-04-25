О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе

Корреспондент Псковского агентства информации снял эксклюзивное видео о том, что сейчас происходит в Островской больнице, где коронавирус был выявлен у 8 медиков и одного пациента.
Сейчас в больнице находится 8 врачей и 15 пациентов. Здание опечатано, вход в него строго запрещен. Продукты питания оставляют в специальном шлюзе.
В здании закрытыми оказались 8 врачей и 15 пациентов
фото ПАИ
«Первые несколько дней было очень тяжело, где мы, что мы. Сейчас привыкли, вработались. Используем все защитные средства. Об удобствах речи не идет. Сейчас самое главное — безопасность!» - рассказала заведующая отделением Анна Рыжикова.
Первичное сосудистое отделение было закрыто 14 апреля, сразу, как стало известно, что у одного из сотрудников обнаружен коронавирус. В тот же день было обследовано почти 200 человек. – все оказались здоровы. И только повторные анализы спустя некоторое время показали, что заражены 8 медиков и один пациент. Все они отправлены на лечение в Псков.
Подробности смотрите в эксклюзивном репортаже на сайте «Псковской агентства информации».