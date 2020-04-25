О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе

Корреспондент Псковского агентства информации снял эксклюзивное видео о том, что сейчас происходит в Островской больнице, где коронавирус был выявлен у 8 медиков и одного пациента.

Сейчас в больнице находится 8 врачей и 15 пациентов. Здание опечатано, вход в него строго запрещен. Продукты питания оставляют в специальном шлюзе.