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Общество / Здоровье

О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе

25 апреля 2020 года, 17:27

Корреспондент Псковского агентства информации снял эксклюзивное видео о том, что сейчас происходит в Островской больнице, где коронавирус был выявлен у 8 медиков и одного пациента.

Сейчас в больнице находится 8 врачей и 15 пациентов. Здание опечатано, вход в него строго запрещен. Продукты питания оставляют в специальном шлюзе.

О ситуации в Островской больнице: Здание опечатано, продукты для врачей и пациентов оставляют в специальном шлюзе
В здании закрытыми оказались 8 врачей и 15 пациентов
фото ПАИ

«Первые несколько дней было очень тяжело, где мы, что мы. Сейчас привыкли, вработались. Используем все защитные средства. Об удобствах речи не идет. Сейчас самое главное — безопасность!» - рассказала заведующая отделением Анна Рыжикова.

Первичное сосудистое отделение было закрыто 14 апреля, сразу, как стало известно, что у одного из сотрудников обнаружен коронавирус. В тот же день было обследовано почти 200 человек. – все оказались здоровы. И только повторные анализы спустя некоторое время показали, что заражены 8 медиков и один пациент. Все они отправлены на лечение в Псков.

Подробности смотрите в эксклюзивном репортаже на сайте «Псковской агентства информации».

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