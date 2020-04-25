В Бежаницах выявлен первый случай заболевания коронавирусом

Первый человек, заразившийся коронавирусом, выявлен в Бежаницах. Как сообщил глава района Сергей Михеев в группе «ВКонтакте» «Администрация Бежаницкого района», пациент с положительным результатом на коронавирус направлен в Псковскую областную инфекционную больницу. Начата работа по выявлению людей, контактировавших с больным.

«Убедительно прошу вас соблюдать все меры предосторожности, не приходить на приём в поликлинику, а вызывать врача на дом, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью ваших родных и близких», - обратился к жителям района Сергей Михеев.

Напомним, на утром 25 апреля в Псковской области выявлено 110 заболевших коронавирусом.