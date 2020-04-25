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Происшествия / Преступление

За кэшбэк жительница Островского района заплатила более 22 тысяч рублей

25 апреля 2020 года, 14:20

64-летней жительнице Островского района 23 апреля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. И обманным путем под предлогом начисления кэшбэка похитил с банковской карты пожилой женщины свыше 22 тысяч рублей.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

В связи с этим полиция напоминает жителям региона, что во избежание малоприятных последствий при общении с незнакомцами в Сети и по телефону необходимо соблюдать осмотрительность и не сообщать им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт.

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