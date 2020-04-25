Шесть дополнительных контейнеров для сбора мусора установлены в деревнях Опочецкого района

Новые баки для общественного пользования появились в деревнях Барабаны, Белки (ул. Мира), Молоково, Броды, Матюшкино (2 штуки). Они размещены в местах накопления, определенных органами местного самоуправления и внесенных в соответствующий реестр. ТКО из данных контейнеров будут вывозить в соответствии с установленным графиком — каждый 1-й и 3-й вторник месяца.

Мехуборка приступила к обслуживанию населения в части обращения с ТКО в Опочецком районе 1 марта 2020 года. Перед этим в муниципалитете были установлены более 200 новых евроконтейнеров. Вывоз ТКО осуществляют современные мусоровозы с задней загрузкой и последующим уплотнением отходов. На сегодняшний день услугой по вывозу ТКО охвачены более 150 населенных пунктов Опочецкого района.