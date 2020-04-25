Нетрезвый житель Московской области разъезжал на машине по Порхову

В Порхове вечером 22 апреля у дома по улице Комсомольской полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2114». Выяснилось, что управлял машиной житель Московской области, 1990 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.