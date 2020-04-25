Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 110 человек

Число заболевших коронавирусом в Псковской области дошло до отметки в 110 человек. Выздоровело 12 человек, 8 - умерли.

В Пскове выявлено 39 больных, в Новосокольническом районе - 16, в Островском - 12, в Великих Луках - 11, в Псковском районе - 6, в Дедовичском районе - 5, в Гдовском районе - 4, в Печорском районе - 3, в Струго-Красненском, Пыталовском, Пустошкинском, Красногородском районах - 2, в Великолукском, Новорожевском, Опочецком, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском районах - 1.

На данный момент проведено 7 202 исследований.