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Общество / Здоровье

Называть места жительства и работы заболевших коронавирусом нельзя

25 апреля 2020 года, 09:25

Псковичи поинтересовались у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, почему не сообщают места жительства и работы зараженных коронавирусом.

«Потому что это персональные данные, - сказал он, отвечая на вопрос в своём Instagram-аккаунте. - Точно знаю, что Роспотребнадзор делает все для дезинфекции мест, в которых находились заболевшие и тех мест, где они работали. Поэтому обеспечение мер безопасности коллег, соседей инфицированных соблюдается в полном объеме».

Отметим, что информация о месте работы некоторых заболевших однако стала известна.  

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