Называть места жительства и работы заболевших коронавирусом нельзя

Псковичи поинтересовались у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, почему не сообщают места жительства и работы зараженных коронавирусом.

«Потому что это персональные данные, - сказал он, отвечая на вопрос в своём Instagram-аккаунте. - Точно знаю, что Роспотребнадзор делает все для дезинфекции мест, в которых находились заболевшие и тех мест, где они работали. Поэтому обеспечение мер безопасности коллег, соседей инфицированных соблюдается в полном объеме».

Отметим, что информация о месте работы некоторых заболевших однако стала известна.