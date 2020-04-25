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Общество / Соцзащита

Губернатор: Оснований компенсировать семьям школьников затраты на интернет нет

25 апреля 2020 года, 08:52

«У нас нет оснований и возможности компенсировать семьям школьников затраты на интернет. Давайте адекватно смотреть на вещи», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона в своём видео в Instagram.

Между тем, регион оказывает меры поддержки школьникам. Так, детям из малообеспеченных семей и детям с особенностями развития были выданы продуктовые наборы. Всего в регионе такие наборы получат более 21 тысячи учащихся.

Такие же наборы, но несколько позже получат и все школьники, обучающиеся в начальной школе.

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