Губернатор: Оснований компенсировать семьям школьников затраты на интернет нет

«У нас нет оснований и возможности компенсировать семьям школьников затраты на интернет. Давайте адекватно смотреть на вещи», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона в своём видео в Instagram.

Между тем, регион оказывает меры поддержки школьникам. Так, детям из малообеспеченных семей и детям с особенностями развития были выданы продуктовые наборы. Всего в регионе такие наборы получат более 21 тысячи учащихся.

Такие же наборы, но несколько позже получат и все школьники, обучающиеся в начальной школе.