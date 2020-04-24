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Общество / Здоровье

Прибывающие в Псковскую область из других регионов граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней

24 апреля 2020 года, 22:00

Граждане, прибывшие в Псковскую область после 24 апреля из других субъектов РФ, должны незамедлительно сообщить об этом по телефону оперативного информационного центра (88004441041), и обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Исключение касается лиц, следующих транзитом, а также прибывающих в служебные командировки. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, согласно документу, по 31 мая продлены запреты на проведение публичных массовых мероприятий, передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей. Также продлена приостановка деятельности ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров, плавательных бассейнов, СПА-салонов, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных организаций, пунктов общественного питания и объектов розничной торговли.

Организациям, осуществляющим розничную торговлю, предписано реализовывать продукты питания в упакованном виде, а также рекомендовано обслуживать покупателей только при условии их нахождения в защитной маске или респираторе.

До 15 мая запрещено посещение кладбищ, религиозных организаций, лесопарков, парков, скверов, набережных и детских игровых площадок, а также стадионов, открытых спортивных площадок, а также ограничение на передвижение по территории Псковской области границами муниципального района, городского округа. В этот период граждане обязаны не покидать места проживания, кроме случаев, ранее прописанных в нормативном документе.

Учреждения социального обслуживания стационарного типа до 31 мая должны работать в круглосуточном закрытом режиме с обеспечением смены работников, которые менялись не чаще одного раза в две недели. Эти организации должны быть обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Самоизоляция всех пожилых граждан в возрасте старше 65 лет также продлена до 31 мая.

Образовательный процесс в дистанционной форме в образовательных организациях продолжится до 31 мая. Дошкольные учреждения на этот период должны работать в режиме дежурных групп.

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