Михаил Ведерников: Меры поддержки предприятий региона в условиях коронавируса необходимо расширять

«Общий простой ряда предприятий и организаций составит более двух месяцев, поэтому меры поддержки необходимо продолжить расширять», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 24 апреля, по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, глава области добавил, что после 15 мая при благоприятном стечении обстоятельств появится возможность постепенно смягчить в Псковской области ограничительные меры, что позволит предприятиям региона постепенно вернуться к работе.

Губернатор акцентировал особое внимание на том, что в сфере ЖКХ по предварительным подсчетам сейчас прогнозируется порядка 200 млн рублей выпадающих доходов. Глава региона дополнительно отметил, что ресурсоснабжающие организации, идя навстречу бизнесу и населению, могут временно ввести отсрочки по штрафам и пени за просроченные платежи, но в итоге потребленные ресурсы все равно придется оплатить.

Председатель Комитета по инвестиционной политике и экономическому развитию Андрей Михеев сообщил, что региональный план первоочередных мер по поддержанию экономики разделен на 4 блока: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения, поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, общесистемные меры. В них включены мероприятия по мониторингу состояния отдельных отраслей, предоставлению налоговых отсрочек, налоговых льгот и других

В рамках дополнительных мероприятий Андрей Михеев предложил поддержать некоммерческие организации, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, но которые не попадают в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства. Глава региона поддержал предложение и поручил проработать данный вопрос.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов также внес предложение о поддержке ресурсоснабжающих организаций. «Через несколько месяцев из-за сокращения количества поступающих платежей предприятия ЖКХ могут оказаться в сложном положении», — отметил Сергей Грахов, добавив, что организациям наравне с предприятиями малого и среднего бизнеса необходимо предоставить возможность брать беспроцентные кредиты, а также предоставлять отсрочки по налоговым платежам.