Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Михаил Ведерников: Меры поддержки предприятий региона в условиях коронавируса необходимо расширять

24 апреля 2020 года, 21:35

«Общий простой ряда предприятий и организаций составит более двух месяцев, поэтому меры поддержки необходимо продолжить расширять», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 24 апреля, по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, глава области добавил, что после 15 мая при благоприятном стечении обстоятельств появится возможность постепенно смягчить в Псковской области ограничительные меры, что позволит предприятиям региона постепенно вернуться к работе.

Михаил Ведерников: Меры поддержки предприятий региона в условиях коронавируса необходимо расширять

Пресс-служба администрации Псковской области
Губернатор акцентировал особое внимание на том, что в сфере ЖКХ по предварительным подсчетам сейчас прогнозируется порядка 200 млн рублей выпадающих доходов. Глава региона дополнительно отметил, что ресурсоснабжающие организации, идя навстречу бизнесу и населению, могут временно ввести отсрочки по штрафам и пени за просроченные платежи, но в итоге потребленные ресурсы все равно придется оплатить.

Председатель Комитета по инвестиционной политике и экономическому развитию Андрей Михеев сообщил, что региональный план первоочередных мер по поддержанию экономики разделен на 4 блока: обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения, поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, общесистемные меры. В них включены мероприятия по мониторингу состояния отдельных отраслей, предоставлению налоговых отсрочек, налоговых льгот и других

В рамках дополнительных мероприятий Андрей Михеев предложил поддержать некоммерческие организации, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, но которые не попадают в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства. Глава региона поддержал предложение и поручил проработать данный вопрос.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов также внес предложение о поддержке ресурсоснабжающих организаций. «Через несколько месяцев из-за сокращения количества поступающих платежей предприятия ЖКХ могут оказаться в сложном положении», — отметил Сергей Грахов, добавив, что организациям наравне с предприятиями малого и среднего бизнеса необходимо предоставить возможность брать беспроцентные кредиты, а также предоставлять отсрочки по налоговым платежам.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Огурец упал, сыр вырос

Экономика / Сельское хозяйство
21 апреля 17:03

Огурец упал, сыр вырос

Как коронавирус повлиял на сельхозпроизводителей Псковской области
Метры преткновения

Экономика
20 апреля 17:15

Метры преткновения

Арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы и ждут поддержку от государства
Остаться в живых

Экономика
13 апреля 10:27

Остаться в живых

Как псковские предприниматели переживают пандемию