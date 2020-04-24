Марина Гаращенко о ситуации с очагом коронавируса в Новосокольниках: Повода для паники нет, все необходимые меры приняты

«Повода для паники нет, все необходимые меры со стороны региональных властей, Роспотребназора приняты», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, комментируя Псковскому агентству информации ситуацию с возникновением очага коронавируса в Новосокольниках.

По ее словам, для строительства в Новосокольниках инфекционного отделения 22 апреля в поселок прибыли рабочие. Согласно требованиям санитарной безопасности, они были проверены на коронавирус. У 16 работников тест оказался положительным, они были госпитализированы и в настоящее время проходят лечение.

Сейчас же «принимается решение об обсервации остальных, чтобы не было распространения инфекции», - резюмировала Марина Гаращенко.

Напомним, 24 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в регионе главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, что в Новосокольническом районе 7 мигрантов заболели коронавирусной инфекцией. Очаг заболевания возник среди рабочих из Киргизии, которые приехали из Москвы для участия в реконструкции железнодорожной больницы под инфекционный стационар для южных районов области.