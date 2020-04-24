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Общество / Коммуналка

Бесперебойное энергоснабжение медучреждений обсудили псковский губернатор и глава компании «Россети Северо-Запад»

24 апреля 2020 года, 17:50

Бесперебойное энергоснабжение медицинских учреждений Псковской области обсудили губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.

Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона, Артем Пидник отметил, что энергетики держат на контроле электроснабжение медицинских учреждений и другой социальной инфраструктуры Псковской области. В регионе трудятся 110 оперативных и ремонтных бригад, в состав которых входят более 500 человек. В их распоряжении имеются более 140 единиц специальной техники. Для оперативного подключения к электроснабжению в случае его отключения энергетики готовы задействовать порядка 50 мобильных генераторов мощностью 2,7 МВт.

По словам Артема Пидника, ранее энергетики проверили все подключения медучреждений к сетям, выявленные недочёты были оперативно устранены. Он подчеркнул, что компания готова в максимально короткие сроки обеспечить необходимые мощности для новых медицинских объектов, в том числе в рамках модернизации учреждений инфекционного профиля, которая планируется в южных районах региона.

Михаил Ведерников дал положительную оценку работе инфраструктурной организации в данном направлении и призвал держать вопрос на постоянном контроле для недопущения аварийных ситуаций.

Бесперебойное энергоснабжение медучреждений обсудили псковский губернатор и глава компании «Россети Северо-Запад»

Пресс-служба администрации Псковской области
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