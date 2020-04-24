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Общество / Важная дата

С панихиды по погибшим и колокольного перезвона начнётся День Победы в Пскове

24 апреля 2020 года, 17:30

День Победы 9 мая начнётся в Пскове с панихиды по погибшим в храмах города. После богослужения состоится праздничный колокольный перезвон, который будет символизировать торжественное и памятное начало Дня Победы. Об этом сообщила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 24 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравит жителей региона с праздником в эфире телеканала «Россия-1».

В 12:00 стартует акция «Бессмертный полк в каждом доме». «Мы надеемся, что у каждого из нас найдется способ воздать память наших близких. Разместить портреты на балконах, в окнах и тем самым поддержать акцию и мероприятия», - отметила Вера Емельянова.

С 12:30 начнутся уличные аудиотрансляции, в течение всего дня планируется проведение различных интерактивных акций и проектов.

8 мая станет Всероссийским днём памяти и примирения. В этот день предполагается провести по всей области возложение цветов к могилам и памятникам, однако, эти мероприятия не будут массовыми.

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