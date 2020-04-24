335 млн рублей направили в этом году на поддержку псковских аграриев

С начала года на поддержку аграриев в Псковской области направили 335 млн рублей. Деньги выделены в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области», сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

Из общей суммы 170 млн рублей составило субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, 165 млн рублей - стимулирующая и компенсирующая субсидии.

На поддержку содержания племенного животноводства в регионе направили 50,5 млн рублей, производителей молочной продукции — 40 млн рублей. На проведение агротехнических работ предприятия получили почти 11 млн рублей.

Более 60 млн рублей сельхозпредприятия направили на прирост производства молока, 3,3 млн рублей —зерновых, зернобобовых и овощей открытого грунта.

До конца апреля аграрии получат ещё 100 млн рублей.

Сейчас ведётся прием документов от сельхозтоваропроизводителей для выплаты им средств по стимулирующей и компенсирующей субсидиям, а также по мелиоративным работам.