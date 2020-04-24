Парад Победы в Пскове состоится, но не 9 мая, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 24 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Мы большую часть мероприятий переносим на те сроки, когда снимут карантин. Парад обязательно будет! Мы слышим об этом и из уст президента, и губернатора. Будут и парад, и встречи, и митинги», - заверила Вера Емельянова.

Она отметила, что дата для проведения мероприятий пока не определена. «Вариантов множество. Есть дата Парада Победы 1945 года, есть день освобождения города, даты в сентябре», - сказала вице-губернатор.

Вера Емельянова предложила не забегать вперёд. «У нас сегодня стоит очень важная задача - преодолеть без потерь и сберечь наше население. Мы не упустим шанс, чтобы, как только закончится этот период, достойно провести и отпраздновать Год памяти и славы и День Победы», - заключила заместитель губернатора.

9 мая массовых мероприятий в Псковской области не будет, они переведены в онлайн-формат.